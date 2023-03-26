«Необходимо увеличить военный потенциал Украины для контрнаступления и усилить санкции против России», — сказал он, призвав также «ввести санкции против Росатома» в ответ на решение российского руководства.

Подоляк заявил, что в Киеве от Парижа ждут «лидирующей роли, ответственности, решительности и совершения исторического выбора». «Россия атакует нас при помощи беспилотников, баллистических ракет, которые мы не можем перехватить. Против нас используют авиацию, в том числе ту, которая могла бы быть снабжена тактическим ядерным оружием, и мы можем ответить лишь при наличии таких же мощностей в сфере авиации. Было бы очень желательно, чтобы Франция показала пример в этом отношении», — сказал он.

Советник украинского президента добавил, что не имеет в виду поставки Парижем своих истребителей Mirage. По его словам, Киев ожидает, что, по примеру так называемой танковой коалиции, которую координирует ФРГ, в Европе будет создана и «авиационная коалиция». «Сегодня нужно создавать эффективную авиационную группировку. И да, Франция могла бы взять роль лидера и координатора для поддержки переговоров на этом направлении с другими странами», — сказал он, добавив, что у Киева «есть концепт поставок дополнительных вооружений на Украину».

Все эти поставки, по словам Подоляка, нужны Киеву для проведения контрнаступления. «Мы пока еще не собрали достаточно ресурсов. Не хватает 155-миллиметровых снарядов, танков, тактической аммуниции. Не обеспечив наступление, мы рискуем столкнуться с потерями», — пояснил он.

Ранее Путин заявил, что РФ по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия, 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории республики, сообщил он. (TASS)