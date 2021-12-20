Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга, что слова главы Беларуси Александра Лукашенко о размещении части ядерного арсенала России являются безрассудными, сообщает РИА «Новости».

«Любые угрозы относительно, скажем так, путешествия или миграции ядерного оружия России в разные уголки мира, а мы много раз слышали и о размещении ядерного оружия на временно оккупированной территории Крыма, а сейчас мы слышим информацию по Беларуси. <…> Я считаю, что такими вещами нельзя играть», — объяснил Зеленский.

До этого министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО.