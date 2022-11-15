Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что Украина уведомила «Транснефть», что приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии. Об этом он сообщил ТАСС.

«Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», — сказал он.

Ранее «Транснефть» не сокращала прокачку нефти ни в Польшу, ни в Германию из-за инцидента на нефтепроводе «Дружба».

12 октября польский оператор P оператор PERN обнаружил утечку на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше.