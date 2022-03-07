Украина приостановила экспорт ряда социально важных продуктов: мясо, рожь, овес, гречиха, сахар, пшено, пищевая соль.

Об этом сказано в постановлении правительства.

Еще на пять позиций разрешение на экспорт будет выдавать Министерство экономики: пшеница, кукуруза, мясо птицы, куриные яйца, масло.

Ранее эксперты предупреждали, что эскалация напряженности между мировыми лидерами в области растениеводства, Россией и Украиной, повысит мировые цены на продовольствие, которые уже приближаются к многолетним максимумам. Также это может заставить покупателей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла искать альтернативные поставки.