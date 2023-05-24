Украина приостановила экспорт электроэнергии для того, чтобы обеспечить собственные потребности. Об этом сообщила в среду национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Импорт и экспорт электроэнергии пока не осуществляется. Отсутствие экспорта электроэнергии из Украины связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны в потреблении в течение всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления», — сообщает компания в Telegram-канале.

«Укрэнерго» вновь призвала потребителей сократить потребление электричества в вечерние часы, чтобы помочь избежать дефицита и поддержать стабильность работы энергосистемы.