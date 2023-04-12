Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находящийся с визитом в США, во время встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином обратился к нему с просьбой предоставить Киеву дальнобойные ракеты и истребители, сообщается на сайте Пентагона.

«Мы выиграем эту войну. Но чтобы добиться этого быстрее и с меньшими потерями, Украине по-прежнему нужна интенсивная военная поддержка», — заявил Шмыгаль.

По его словам, Киев нуждается в большем количестве систем ПВО, тяжелой артиллерии, минометов и боеприпасов к ним. Помимо этого, он попросил США пересмотреть возможность передачи Украине дальнобойных ракет и истребителей F-15 или F-16, продемонстрировав таким образом свое лидерство.