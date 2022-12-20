Корпорация SpaceX Илона Маска поставит Украине еще 10 тыс. антенн Starlink, обеспечивающих спутниковый интернет. Они будут использоваться в критической ситуации в случае новых ракетных обстрелов со стороны России.

«SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам», – рассказал Bloomberg вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, Киев рассчитывает получить устройства в ближайшие месяцы.

«Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину. Когда у нас было мощное отключение (света. – ТМТ), я написал ему, и он моментально отреагировал и уже сделал несколько шагов. Он понимает ситуацию», – отметил Федоров.

По его словам, правительства нескольких стран согласились разделить платеж за поставку еще 10 тыс. терминалов Starlink в Украину. «На данный момент все финансовые вопросы решены», – отметил он, но добавил, что весной средства придется искать снова. В то же время он подчеркнул, что «альтернативы спутниковой связи нет».

В результаты массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины мобильное и интернет-соединения могут быть значительно ограничены. В случае непредвиденных обстоятельств украинские власти собираются развернуть тысячи «точек непобедимости», где жители Украины смогут получить бесперебойный доступ к электричеству, отоплению и интернету.

«Мы готовы прожить месяц без электричества при наличии хотя бы мобильной связи и текстовых сообщений», – сказал Федоров. Новая партия терминалов Starlink будет использоваться для «стабилизации соединения в критических ситуациях», отметил он.

С самого начала войны в Украине спутниковый интернет Starlink играет важную роль на поле боя. Он позволяет Вооруженным силам Украины поддерживать связь и отражать атаки российской армии, которая уничтожает коммуникации и старается подавить украинскую радиосвязь. (moscowtimes.ru)