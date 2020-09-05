Украина получит 135 млн долларов от Всемирного банка: на что потратят деньги

Всемирный банк выделил Украине 135 млн долларов. Полученные деньги власти потратят на развитие медицины в стране.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время ежедневного онлайн — брифинга.

«В мае было подписано соглашение со Всемирным банком о займе на дополнительное финансирование на 136 млн долларов. Эти средства будут использованы на переоборудование и обучение персонала отделений экстренной медицинской помощи опорных больниц, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для предотвращения COVID-19. На эти мероприятия предусмотрено 30,3 миллиона долларов», — сказал Степанов.

Также он уточнил, что на новое оборудование, в частности приборы ПЦР-диагностики и ПЦР-тесты, выделят 23 млн долларов.

Напомним, ранее Всемирный банк оценил последствия пандемии. Из-за COVID-19 крайняя нищета грозит 100 миллионам человек (ukraine.segodnya.ua).