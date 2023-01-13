Украина получила 8 тысяч терминалов Starlink от Польши, они уже переданы энергетикам, медикам и в «пункты несокрушимости». В целом стране передали уже 30 тысяч терминалов.

Как передает Укринформ, об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме.

«Последнюю партию — 8 тысяч терминалов — помогла приобрести Польша. Сотни Starlink из этой партии уже работают в «пунктах несокрушимости» по всей стране. Еще часть передали энергетикам и медикам», — отметил министр.

По словам Федорова, 30 тысяч терминалов Starlink уже в Украине. Команда Минцифры работает, чтобы обеспечить еще больше терминалов. Международные партнеры помогают в этом.

«Терминалы Starlink стали частью критической инфраструктуры Украины. Благодаря им украинцы остаются на связи там, где не работает обычная сеть во время отключений света», — добавил министр.

Как сообщалось, на данный момент Украина считается одним из государств с наибольшим количеством терминалов Starlink. С начала полномасштабного вторжения РФ страна получила более 22 тыс. терминалов по инициативе Минцифры.