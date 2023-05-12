Украина получила кредит в размере 132 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства. Такую крупную сумму властям страны выдал Всемирный банк, сообщает пресс-служба министерства финансов в Telegram.

«Кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках проекта программы «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство»», — сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, средства позволят возместить приоритетные расходы в сельскохозяйственном секторе, а также улучшить ситуацию в пищевой промышленности и продовольственной безопасности.