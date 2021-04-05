Украина оштрафовала Google почти на $36 тысяч

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Googlе на миллион гривен ($35,9 тыс). Об этом сообщила пресс-служба комитета.

«ООО «Гугл» за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины оштрафован на 1 миллион гривен», — говорится в сообщении.

При определении размера штрафа были учтены отягчающие обстоятельства — компания не предоставляла информацию больше года. Отмечается, что данные были необходимы компании, чтобы провести расследование по заявлению предпринимателя, чей аккаунт в приложении »Google Мой бизнес» был заблокирован.