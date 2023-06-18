Рубен Варданян, миллиардер армянского происхождения, направленный Москвой со специальной миссией на территории Азербайджана, находящиеся под контролем российских миротворцев, объявлен в розыск в Украине.

Как сообщает АПА, Рубен Варданян, которого Украина включила в список лиц, подпадающих под санкции, значится в этом списке как лицо, подлежащее «немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины и стран НАТО».

Отметим, что в феврале этого года Рубен Варданян лишился поста «государственного министра» сепаратистского образования в Ханкенди.