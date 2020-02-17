Украина обсудит с Ираном выплаты за сбитый Boeing от имени пяти стран

Переговоры о компенсациях от имени пяти стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране, будет вести Украина. Как передает РИА Новости, об этом заявил в понедельник глава украинского МИД Вадим Пристайко на церемонии открытия мемориала памяти жертв катастрофы.

В понедельник исполняется 40 дней с момента гибели пассажиров и экипажа рейса PS 752.

«Украина будет вести переговоры (о размере компенсаций) от имени всех пяти стран. И то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая, кстати, Иран. Это была наша принципиальная позиция», — сказал Пристайко журналистам, трансляцию вел телеканал «Наш».

Сквер памяти жертв авиакатастрофы в Иране открыли в международном аэропорту «Борисполь». На месте будущего сквера и мемориала установили памятный камень.

| 2020-02-17T16:06:40+00:00 17 февраля 2020, 19:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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