Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Инаугурация Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом Беларуси.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признания легитимным главой Белорусского государства», — написал он в Twitter.

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Ранее в среду агентство Белта сообщила, что избранный президентом Лукашенко вступил в эту должность, глава ЦИК республики Лидия Ермошина вручила ему удостоверение.