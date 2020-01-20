Украина назвала напряженными переговоры с Ираном о черных ящиках сбитого Boeing

Переговоры Украины с иранской стороной о передаче Киеву черных ящиков для расшифровки все еще продолжаются и проходят сложно. Об этом в воскресенье заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу [о передаче в Киев черных ящиков]. Переговоры сложные и напряженные», — процитировала пресс-служба СНБО заявление Данилова.

Секретарь СНБО обратился к представителям всех СМИ с просьбой «занимать взвешенную и ответственную позицию при освещении вопроса о возвращении на Украину черных ящиков самолета». «Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность», — предупредил он.(ТАСС)