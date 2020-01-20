Украина назвала напряженными переговоры с Ираном о черных ящиках сбитого Boeing

Переговоры Украины с иранской стороной о передаче Киеву черных ящиков для расшифровки все еще продолжаются и проходят сложно. Об этом в воскресенье заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу [о передаче в Киев черных ящиков]. Переговоры сложные и напряженные», — процитировала пресс-служба СНБО заявление Данилова.

Секретарь СНБО обратился к представителям всех СМИ с просьбой «занимать взвешенную и ответственную позицию при освещении вопроса о возвращении на Украину черных ящиков самолета». «Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность», — предупредил он.(ТАСС)

| 2020-01-19T22:02:24+00:00 20 января 2020, 09:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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