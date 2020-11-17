Украина наложила арест на российские самолеты

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, арестовала 44 российских самолета из-за полетов на полуостров, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале .

В украинской прокуратуре уточнили, что правоохранительные органы расследуют уголовные дела по факту нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов, а также нарушения порядка въезда на территорию Крыма и выезда оттуда. Наказание по этим статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без такового.

Как пояснили в пресс-службе, с марта 2014 года Киев закрыл воздушное пространство над полуостровом из-за невозможности обеспечивать и следить за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Официально Украина прекратила работу всех аэропортов на территории Крыма.

В начале сентября украинский суд арестовал еще 65 российских самолетов. Таким образом, из-за «нарушения международных правил полетов и законодательства Украины» под арест попали 109 лайнеров авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров.