Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, сообщает Укринформ.
«Во исполнение поручения Президента Украины принять безотлагательные меры реагирования на факты использования войсками РФ оружия иранского производства на территории Украины, 23 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине», — отметило министерство.
Иранской стороне было заявлено, что поставка иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Поставки оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана», — подчеркнуто в заявлении.
МИД проинформировал, что в ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.
Как сообщал Укринформ, на юге Украины российские войска активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе типа «Шахид-136». В частности, ранее с применением таких аппаратов враг в очередной раз нанес удар по портовой инфраструктуре города Очаков Николаевской области. Один из двух дронов был сбит украинскими подразделениями, другой попал в портовый буксир.
Президент Украины 23 сентября поручил МИДу отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства.