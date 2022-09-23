МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации и существенно сократил количество персонала посольства. Министерство иностранных дел Украины сообщило временному поверенному в делах Ирана в Украине о решении лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства из-за фактов использования войсками России оружия иранского производства.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, сообщает Укринформ.

«Во исполнение поручения Президента Украины принять безотлагательные меры реагирования на факты использования войсками РФ оружия иранского производства на территории Украины, 23 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине», — отметило министерство.

Иранской стороне было заявлено, что поставка иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Поставки оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана», — подчеркнуто в заявлении.

МИД проинформировал, что в ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Как сообщал Укринформ, на юге Украины российские войска активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе типа «Шахид-136». В частности, ранее с применением таких аппаратов враг в очередной раз нанес удар по портовой инфраструктуре города Очаков Николаевской области. Один из двух дронов был сбит украинскими подразделениями, другой попал в портовый буксир.

Президент Украины 23 сентября поручил МИДу отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства.