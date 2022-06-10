Состоялся новый обмен пленными между Укратной и Россией. Уже известны некоторые подробности относительно того, кого из украинцев удалось вернуть домой. Из плена освобожден председатель одной из территориальных общин Николаевщины.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, сегодня состоялся уже 11-й обмен благодаря Координационному штабу по работе с пленными.

«Более двух месяцев был в плену председатель ОТГ Пилипенко…, вели переговоры мы очень долго», — рассказал Ким.

Как уточнила председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева, речь идет о председателе Шевченковской ТГ Олеге Пилипенко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что благодаря прошлому обмену пленными в Украину вернули 28 военных и 13 гражданских.