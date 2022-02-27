Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результате разговора с главой Беларуси Александром Лукашенко.

«Мы договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять», — заявил глава украинского государства.

По его словам, Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Ранее в центре оборонных стратегий сообщили, что существует очень большая вероятность того, что Беларусь в ближайшие часы примет решение об участии Вооруженных сил чтраны в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны.