В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве стран в области энергетики.

Как передает # со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщается на сайте президента Украины.

Документ подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики Болгарии Румен Радев.

Меморандум имеет целью создание рамочных условий для углубления сотрудничества в энергетическом секторе Украины и Болгарии на основе принципа взаимной выгоды и с учетом общих интересов и целей обеих стран.