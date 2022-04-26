Международный валютный фонд создал специальный административный счет, через который бюджет ежемесячно будет получать 5 млрд долларов для того, чтобы выполнить все социальные и гуманитарные обязательства перед гражданами Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире информационного телемарафона.

«Мы постоянно сотрудничаем, практически у нас еженедельно происходят на рабочем уровне контакты с МВФ. Мы договорились, и Международный валютный фонд создал специальный административный счет, через который все наши партнеры будут оказывать поддержку. Мы озвучиваем цифру, которая подтверждена и МВФ, и Мировым банком, — 5 млрд долларов ежемесячно. Это те средства, которые требует бюджет Украины для того, чтобы выполнить все социальные и гуманитарные обязательства перед жителями нашего государства, которые страдают от войны», — сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что в директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой есть родственники в Украине, и поэтому она так глубоко понимает ситуацию в Украине. (unian.net)