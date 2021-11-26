Украина передала российской стороне через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана список из 450 граждан Украины, которые удерживаются в Донбассе и России, и ожидает от Москвы ответного сигнала. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в пятницу.

«У нас есть верифицированный полный список [удерживаемых в Донбассе и РФ лиц]. <…> Недавно я разговаривал с президентом Эрдоганом. У него была встреча с президентом России [Владимиром Путиным], и на уровне контактных групп [список] был передан российской стороне», — сообщил Зеленский.

По его словам, Эрдоган просил Путина рассмотреть этот список, в частности указанных в нем крымских татар. «Ждем ответа, ответа пока нет», — уточнил украинский лидер.

Зеленский передал это список турецкому лидеру в конце сентября во время встречи на полях Генассамблеи ООН. Ранее он передал аналогичные списки из 450 человек команде президента США Джо Байдена, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. (ТАСС)