Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем последнем интервью местным СМИ намекнул на то, что росмиротворцы в 2025 году уйдут с территории Азербайджана.

«Этот год будет, я думаю, последним шансом (для Армении). Потому что потом уже 2024-й, потом заканчивается миротворческая миссия России в 2025 году. Они же должны думать чуть-чуть дальше своего носа», — сказал президент.

Данный месседж президента Азербайджана явно указывает на то, что руководство страны не намерено церемониться ни с армянской стороной, ни с российской по вопросу установления своего полного суверенитета в Ханкенди. Однако, зная армян, а также их покровителей во Франции и США, можно предположить, что установить полный контроль в зоне ответственности в Карабахе будет не просто, поскольку Баку будет обвиняться в этнической чистке.

«Думаю, что определенные переговоры уже проводятся, и не считаю, что для России это будет новостью, с которой она не сможет смириться. Рано или поздно, это должно произойти. Для этого должны быть подготовлены определенные условия. В частности, необходимо выработать механизм передачи под контроль Азербайджана этих территорий», — сказал # политолог Ильгар Велизаде, говоря о процессе передачи территорий под полный контроль Азербайджана.

Аналитик также добавил, что тут должны будут работать международные гуманитарные организации.

«Красный крест уже действует, скорее всего, и другие международные организации будут привлечены к этому процессу, он должен проходить в прозрачных условиях. Мы знаем, что армянская сторона будет спекулировать и уже спекулирует на этом. Они ставят знак равенства на переходе этих территорий Азербайджану с этническими чистками. Конечно, необходимо реализовать масштабную программу с подключением международных организаций, чтобы этот процесс проходил в максимально прозрачных условиях и не было провокаций», — добавил он.

Поэтому уход российских миротворцев будет реализовываться в плановых рамках и не за один день, считает политолог, но, это будет: «Процесс будет долгим, это не означает, что займет годы, но он требует времени», — подчеркнул эксперт.

Велизаде считает, что президент уже дал понять, что надо думать и об этом, и все те, кто имеют отношение к этому процессу, должны готовиться и думать, что будет дальше.

«Кстати президент также рассказал об альтернативной дороге, когда Азербайджан предложил строительство новой дороги, а армянская сторона не хотела выходить из города Лачын и деревень Сус и Забух. Но их заставили уйти. К 2025 году им придется признать новую реальность, и то, что они никак не готовятся к этому – это их проблемы», — сказал он.

Эксперт также добавил, что армянская сторона поднимает всемирный вой и пытается заменить российских миротворцев на западных и создать коалицию, которая будет действовать бессрочно.

«Думаю, что в Москве и в Тегеране восторженно встречают такие инициативы армян. Но для отправки такой миссии должны произойти какие-то конкретные действия, связанные с угрозой жизни для населения. А в случае с армянами, проживающими в Карабахе, такой угрозы нет. Вывод миротворческих сил — это не простой процесс. Российским миротворцам придется постепенно сдавать свои посты, должны быть привлечены разные организации, которые будут фиксировать ситуацию, мы должны будем привлечь к этому процессу ООН, чтобы провокаций не было.

Должна быть широкая последовательная гуманитарная программа, а не процесс, который решается в военном формате», — добавил эксперт.