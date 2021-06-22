Российские власти вправе отказаться от проведения оставшихся матчей Евро-2020, запланированных в Санкт-Петербурге, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Чемпионат Европы проводится в 11 городах континента. Семь матчей турнира принимает Петербург.

«Это вопрос для соответствующих местных или национальных органов власти»,— ответил собеседник агентства на вопрос о возможном переносе матчей в связи с ростом количества заболевших коронавирусом.

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 1065 заболевших COVID-19, еще 127 человек за тот же период заболело в Ленинградской области. В обоих регионах заболеваемость, по данным оперштаба, растет вторую неделю подряд. Всего за сутки в России выявлено 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах.