УЕФА выделил национальным ассоциациям 236,5 млн евро на борьбу с последствиями коронавируса

УЕФА поможет 55 национальным организациям в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

Как сообщается на сайте организации, в рамках программы HatTrick выделены 236,5 миллиона евро на помощь в борьбе с последствиями коронавируса в 55 странах, входящих в состав УЕФА.

В сложившихся условиях организация оставила национальным федерациям самостоятельно решать, на какие нужды направить выделенные средства.

Программа HatTrick нацелена на покрытие издержек, которые несут ассоциации из-за пандемии коронавируса, а также на развитие отдельных областей футбола. (sports.ru)

| 2020-04-28T00:20:52+00:00 28 апреля 2020, 06:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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