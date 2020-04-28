УЕФА выделил национальным ассоциациям 236,5 млн евро на борьбу с последствиями коронавируса

УЕФА поможет 55 национальным организациям в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

Как сообщается на сайте организации, в рамках программы HatTrick выделены 236,5 миллиона евро на помощь в борьбе с последствиями коронавируса в 55 странах, входящих в состав УЕФА.

В сложившихся условиях организация оставила национальным федерациям самостоятельно решать, на какие нужды направить выделенные средства.

Программа HatTrick нацелена на покрытие издержек, которые несут ассоциации из-за пандемии коронавируса, а также на развитие отдельных областей футбола. (sports.ru)