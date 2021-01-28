УЕФА по-прежнему хочет провести ЕВРО-2020 в 12-и городах

УЕФА провел видеоконференцию с участием футбольных федераций стран, города которых летом примут ЕВРО-2020.

УЕФА подтвердил намерение провести чемпионат Европы в 12-и городах. Представители федераций высказались насчет важности быстрых решений для преодоления всех трудностей в организации игр. В апреле будет принято окончательное решение по поводу зрителей на ЕВРО-2020. Многое зависит от пандемии.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что ЕВРО важный турнир для сборных команд и имеет особое место для развития футбола. Он отметил, что будучи оптимистом считает нужно сделать все для возвращения зрителей на трибуны. (АФФА)

Напомним, что столица Азербайджана — Баку примет 4 матча ЕВРО-2020.