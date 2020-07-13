УЕФА отреагировал на отмену дисквалификации «Манчестер Сити»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте выступил с заявлением после решения спортивного арбитражного суда отменить дисквалификацию «Манчестер Сити» в еврокубках на два сезона, передает «Чемпионат».

«УЕФА принимает к сведению решение суда о смягчении санкций, наложенных на «Манчестер Сити» независимым органом по финансовому контролю за предполагаемые нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей. Отмечаем, что комиссия посчитала недостаточно убедительными доказательства, подтверждающие выводы органа, а также что многие из предполагаемых нарушений были ограничены по времени и выходят за пятилетний срок давности, предусмотренный правилами.

В течение последних нескольких лет финансовый фэйр-плей сыграл важную роль в защите клубов и помощи им в достижении финансовой устойчивости, и УЕФА остается верен своим принципам. В дальнейшем мы не будем комментировать данный вопрос», — говорится в заявлении.