УЕФА начал разбирательство из-за оскорблений Жозе Моуринью в адрес судьи финала ЛЕ.

В финале Лиги Европы «Рома» под руководством Моуринью уступила «Севилье» в серии пенальти (1:4). Основное время завершилось со счетом 1:1.

После матча Моуринью на парковке «Пушкаш Арены» крикнул английскому судье: «Какой позор, вы – гребаный позор».

На пресс-конференции после игры португальский специалист заявил, что «судья казался испанцем», а также заявил: «Надеюсь, судья останется в Лиге чемпионов, где будет заниматься той же фигней, что он сделал сегодня, и оставит нас и Лигу Европу в покое».

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Моуринью за «оскорбительные выражения в адрес официального лица матча». (sports.ru)