15 россиян будут заседать в комитетах Союзы европейских футбольных ассоциаций (UEFA, УЕФА) с 2023 по 2027 год, сообщается на сайте организации.

Так, УЕФА принимает в свои ряды нескольких новых россиян. Среди них — представители «Российского футбольного союза», который организует деятельность премьер-лиги и национальной сборной России, и самой Российской премьер-лиги. Это, в частности, президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, генсек РФС Максим Митрофанов. Также в комитеты попали Мария Сучкова, Ирина Баранова, Даниил Заморин, Ольга Мащикова.

Кроме того, ряд граждан РФ остались на должностях, которые занимали ранее. Александр Дюков, возглавляющий «Российский футбольный союз» остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Должности также получили Вячеслав Колосков, Полина Юмашева, Роман Бабаев, Денис Соловьев, Екатерина Федишина, Александр Медведев.

Заметим, в формировании политики УЕФА в отношении европейского футбола участвуют девятнадцать комитетов, они координируют широкий круг вопросов – от медицинских до финансовых. Члены комитетов, вице-руководители и председатели комитетов избираются раз на несколько лет. (УНИАН)