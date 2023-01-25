Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что Казань официально лишена права проведения Суперкубка Европы в 2023 году.

Исполком УЕФА 25 января принял решение о том, что игра пройдет в греческих Афинах 16 августа.

Столица Татарстана получила право провести матч за Суперкубок, в котором традиционно встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, в марте 2020 года.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россия также была лишена права провести несколько международных турниров, в том числе финала Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге в 2022 году.

В начале января Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляцию российской стороны на решение об отстранении от соревнований. Отечественные клубы и сборная пропустили весь 2022 год.(gazeta.ru)