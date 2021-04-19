УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов

УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, обновленный турнир стартует в 2024 году, пишет sports.ru.

По информации Deutsche Welle, в турнире будут играть 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас.

Элитным клубам, которые не пройдут отбор в Лигу чемпионов, будут представлены новые места.

Новый формат предусматривает одну лигу вместо разделения на группы.

8 лучших команд будут выходить в плей-офф. Остальные будут проходить отбор через новый раунд плей-офф.

Всем клубам гарантировано по 10 матчей в обновленной Лиге чемпионов и увеличение доходов.

Напомним, что вчера 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании европейской Суперлиги.