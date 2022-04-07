УЕФА не планирует прекращать трансляцию матчей под своей эгидой на территории России.
Об этом заявил президент союза Александер Чеферин.
«Существует ли план прекращения транслирования матчей под эгидой УЕФА в России? Мы это не обсуждали. Мы считаем, что сейчас нет причин делать это.
Но ситуация меняется день ото дня. Мы это не обсуждали, решений не принимали», – сказал Чеферин.
Под эгидой УЕФА проходят такие турниры, как Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций, а также чемпионаты Европы. (sports.ru)