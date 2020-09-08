УЕФА лишится 575 млн евро

Председатель Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли рассказал о финансовых последствиях пандемии коронавируса.

Так как розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы были прерваны из-за ограничений, УЕФА недосчитается 575 миллионов евро дохода от телекомпаний.

Турниры были доиграны позднее, но в другом формате, предусматривавшем меньше матчей.

«Мы видели, что премьер-лига потеряла 330 миллионов, а бундеслига – 200. Сейчас мы согласуем с УЕФА цифры, которые предусматривают сокращение выплат за телевизионные права на Лигу чемпионов и Лигу Европы на 575 миллионов. Эти деньги не будут распределены», – сказал Аньелли.

При этом пока неясно, будет эта сумма компенсироваться исключительно из доходов клубов или же и из доли самой УЕФА тоже.

Изначально клубы, участвующие в международных турнирах, должны были разделить сумму призовых в размере 2,55 миллиарда евро.

Общая выручка еврокубков оценивалась в 3,25 млрд. (sports.ru)