УЕФА доверил матч «Карабах»–«Шериф» украинской бригаде арбитров

Определились арбитры матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским «Карабахом» и молдавским «Шерифом».

Как передает azerisport.com, главным судьей встречи назначен Николай Балакин, которому будут помогать лайнсмены Виктор Матяш и Сергей Приступа, а также четвертый рефери Андрей Коваленко. Бригада арбитров представляет Украину.

Отметим, что ранее УЕФА назвал в качестве арбитров бригаду из Казахстана во главе Фуркатом Атажановым.

Матч «Карабах»–«Шериф» состоится завтра, 26 августа, на стадионе им. Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 20:00.