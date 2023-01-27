Выставка Gənclik (Молодость), открывшаяся накануне в Бакинском доме фотографии, собрала всю творческую элиту Баку. Организаторам проекта невероятным образом удалось воссоздать атмосферу арт-среды Азербайджана конца 80-х и 90-х годов.

Это было не простое время — время больших перемен и сложностей. Тем не менее, именно этот период предоставил таорческим людям уникальную возможность вывести искусство на совершенно иной уровень.

Главный герой выставки — известный азербайджанский мастер живописи Уджал Хагвердиев, чей талант и уникальные способности навсегда возвели его в ранг самых больших светил азербайджанского искусства.

В экспозиции — абсолютно неизвестные широкому зрителю работы Уджала, его стол, на котором хаотически разбросаны краски, кисти и прочие принадлежности мастера. Эта семейная реликвия Хагвердиевых вызвала большой интерес у посетителей выставки, как, впрочем, и каждый другой экспонат выставки.

Отдельная тема — фотографии, развешанные на стене и ставшие изюминкой выставочной экспозиции.

На снимках не только Уджал, но и многие его товарищи, коллеги, соратники по идеям и творчеству.

Великолепная пара азербайджанского искусства — Муслим и Ирина Эльдаровы. Снимок из далеких 80-х Ирина разглядывает в одиночестве. К огромной горечи, Муслим покинул этот мир, оставив светлую память о своей великой личности и бесценный вклад творца и пропагандиста азербайджанской культуры.

На других снимках — Кямал Ахмед, Геннадий Брижатюк, Эльчин Мамедов, Санан Курбанов, Маргарита Керимова-Соколова и другие, с именами которых ассоциируется время, когда происходило становление молодого современного азербайджанского искусства, ставшего сегодня уже признанной плеядой классиков.

Большинсиво фотографий — из архива известных мастеров Фарида Мамедова и Санана Алескерова. Часть фотографий принесли друзья и знакомые семьи Хагвердиевых.

Специально для выставки подготовлен короткометражный фильм, собранный из документальной хроники периода, когда в популярном некогда пансионате «Гянджлик» создалось «стихийное объединение» художников-единомышленников 80-90-х годов.

В интервью # сын Уджала Хагвердиева — Бутунай рассказывает, что к выставке его семья готовилась с трепетом и волнением:

«Самая большая ценность проекта в том, что нам удалось отразить атмосферу и дух времени, когда Уджал становился художником. В 80-90 годы он был молодым, ему было столько же, сколько сейчас мне. И это был период сиановления его как художника. Заканчивалась эпоха соцреализма, появилась новая, и люди, которые считали себя нонконформистами, смогли вдохнуть полной грудью и делать то, что считали нужным», — сказал Бутунай.