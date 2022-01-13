Продовольствие в мире дорожает, и по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за 2021 год индекс продовольственных цен в целом по планете вырос на 28%. Если учитывать продолжающуюся пандемию, а также изменяющийся климат, прогнозы в этом плане не утешительны.

Наших граждан цены в магазинах продолжают неприятно шокировать и, если так пойдет дальше, многим станут недоступны даже самые необходимые продукты питания. В России в случае роста цен на продукты питания предлагают ввести продуктовые карточки для малообеспеченных граждан. Эту идею озвучивают уже не в первый раз, но ранее она не получила одобрения. Еще один вариант – начать субсидирование производства наиболее важных продуктов питания.

О том, какие варианты актуальны для нашей страны, # поговорило с экономистом Натигом Джафарли. Он считает введение продуктовых карточек крайним и не особо эффективным методом. Это может негативно повлиять на людей, особенно старшего поколения, которые помнят продуктовые карточки в период дефицита и это вызывает у них негативные воспоминания.

«В США, например, вопросами, связанными с продуктовыми карточками, занимаются в основном муниципальные власти и НПО. У нас, к сожалению, этот сегмент хромает. Муниципалитеты, по сути, мертворожденный орган, а НПО мало в чем помогают, но это не их вина. Наше законодательство в этом секторе непрогрессивное и это мешает гражданскому обществу оказывать поддержку населению в решении социальных проблем. НПО в США берут на себя немало социальной ответственности, социального бремени. В США не скрывают, что там более 20% населения живут за чертой бедности, – говорит экономист.

Что касается субсидирования производителей сельскохозяйственных товаров, то во всем мире это один из важнейших инструментов поддержки производителей и удержания цен под контролем. Если бы этого не было, то, по словам Джафарли, продукты питания во всем мире стоили бы гораздо дороже, чем сегодня. «В странах Евросоюза есть отдельные дотационные программы самого Евросоюза и отдельных государств, которые в него входят. Общая стоимость всех субсидирований сельского хозяйства и производителей продуктов питания приближается каждый год где-то к 200-250 миллиардам евро. Это огромная сумма», – подчеркивает он.

В Азербайджане есть определенные элементы, скажем, субсидирование зарегистрированных фермеров по отдельным программам. Им помогают в приобретении удобрений, оплачивают часть расходов на топливо и т.д.

«Но это субсидирование не совсем эффективно и надо подумать над лучшими вариантами. Однако направление, которое имеет место в последние годы, верное. Раньше субсидирование превращалось в коррупционную схему. Сейчас фермерам раздали банковские карты, куда начисляют средства. Но есть определенные проблемы и ограничения. Фермер может использовать максимум 25% по своему усмотрению. Что касается остальных 75% полученных средств, то определено где и в каком объеме он должен купить удобрения, семена и т.д. Это ограничивает возможности фермеров и создается парадоксальная ситуация. Например, фермеры, которые вынуждены купить по этой карте удобрения, потом часть их продают по более низкой цене на рынке», – отмечает Джафарли.

Надо учитывать и то, что Азербайджан не обеспечивает себя полностью продуктами питания. Есть разные оценки, но в лучшем случае на 50%, значит, как минимум 50% продуктов питания мы импортируем в страну.

«К сожалению, во многих сегментах импорта довольно высокие таможенные пошлины и действует НДС. Есть продукты питания, жизненно необходимые для страны, у которых уже при ввозе цена автоматически увеличивается на 33%–15 % таможенные пошлины и 18% НДС. В руках у государства есть хорошие инструменты для того, чтобы регулировать цены экономическими и административными методами с помощью понижения налогов и таможенных пошлин. Таким образом, – говорит экономист, – можно держать цены под контролем и не допустить двухзначную продовольственную инфляцию, о которой уже было официально объявлено в декабре прошлого года. Годовая продовольственная инфляция в 2021 году была на уровне 14,9%».