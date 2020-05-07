Удар по кремлевской кибер-империи фальшивок

Судя по всему, кремлевские сетевые тролли пережили очередной удар на международном поле. И заслуженно, надо признать. На этот раз электронные происки путинской кибер-армии развенчала крупнейшая в мире социальная сеть Facebook.

Руководство Facebook объявило, что в рамках чистки фальшивых аккаунтов оно удалило со своей платформы восемь сетей аккаунтов, страниц и групп, две из которых действовали в Грузии.

Грузинские сети были нацелены на внутреннюю аудиторию, аналогично удаленным в США, Мьянме и Мавритании сетям, передает Civil Georgia. Кроме того, Facebook удалила со своей платформы сеть российских и иранских аккаунтов, работающих на иностранную аудиторию. По заявлению Facebook, целью страниц, связанных с Россией, было также и грузинское общество.

Первая удаленная сеть в Грузии включала 511 страниц, 101 аккаунт, 122 группы и 56 аккаунтов в Instagram. Указанная сеть, по данным Facebook, была связана с «основанной в Грузии медиа-компанией Espersona».

Согласно исследованию, опубликованному Лабораторией цифровых расследований Атлантического совета, первая сеть принадлежала «Эсперсоне», аффилированной с правящей партией «Грузинская мечта». Их мишенью была политическая оппозиция и активисты, выступающие за демократию. Про «Эсперсону» известно, что это онлайн-издание, созданное технологом «Грузинской мечты» по связям с общественностью Кокой Кандиашвили, управляющее группами и страницами в Facebook, которые проводят кампанию против оппонентов правительства, критических СМИ и других акторов.

По сообщению Facebook, вторая грузинская сеть, удаленная из ее платформы, включала «23 аккаунта, 80 страниц, 41 группу и 9 учетных записей в Instagram». Расследование платформы социальной сети показало, что сеть «связана с лицами, ассоциируемыми с «Единым национальным движением». У страниц, которыми управляли эти лица, было около 785 000 подписчиков, в группах Facebook — 6300, а в Instagram — 6400 «подписчиков».

По данным Facebook, эти лица потратили около 23 800 долларов США на рекламу своего контента. Кроме того, они провели 22 онлайн-мероприятия, на которые откликнулись 11 600 пользователей.

Что касается аккаунтов, связанных с Россией, которые также работали по Грузии, Facebook сообщает, что удалены «46 страниц, 91 аккаунт, 2 группы и 1 аккаунт в Instagram». Эта сеть распространяла информацию на русском, английском, немецком, испанском, венгерском, сербском, грузинском, индонезийском языках и на фарси.

Расследование специалистов Facebook показало, что за этими действиями стояли люди из России, из украинских регионов Донбасс и Крым. По данным Facebook, с Крымом связаны аккаунты медиа-организаций NewsFront и SouthFront, также удаленных с платформы Facebook.

Грузинская НПО «Справедливые выборы» (ISFED) заявила об удалении аккаунта NewsFront, работающего по Грузии и связанных с ним нескольких аккаунтов. По информации «Справедливых выборов», News-Front Georgia распространила дезинформацию в Грузии во время пандемии коронавируса.

Следует отметить, что первая чистка фальшивых аккаунтов и страниц была проведена сетью Facebook в Грузии в декабре 2019 года. Тогда Facebook удалил 39 аккаунтов, 344 страницы, 13 групп и 22 аккаунта в Instagram.

После обнародования свежего отчета партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» выступила с приветствием факта удаления администрацией соцсетей Facebook и Instagram страниц, аккаунтов и групп в этих сетях, приписываемых ЕНД. Партия отмечает, что это были фальшивые страницы, за которыми стоят интересы правящей «Грузинской мечты» и России. Это заявление партия опубликовала на своей официальной странице в Facebook.

По утверждению лидеров партии, именно они всегда были главной мишенью той дезинформации, которую распространяли подобные страницы и группы.

«Мы категорически заявляем, что Национальное движение не управляло, не управляет и не собирается в будущем управлять неидентифицированными страницами. Делать политику подобными методами для нас неприемлемо. Мы поддерживаем все радикальные мероприятия, которые ограничивают распространение ложных информаций в соцсетях», — говорится в заявлении.

Своим главным принципом ЕНД называет прозрачную, открытую и демократичную политическую деятельность, которой намеревается победить правящую партию «Грузинская мечта» на предстоящих парламентских выборах и вывести страну из тяжелого положения, в которое ее, как отмечают соратники Саакашвили, ввергла нынешняя власть.

Вся эта история сама по себе весьма показательная, и, конечно, было бы здорово, если б администрации всех других популярных в мире сетевых ресурсов провели подобный же мониторинг собственного содержания. Глядишь, еще и не такое вскроется.