Удар по колонии в Еленовке, при котором погибли более 50 украинских военнопленных, не был нанесен РЗСО HIMARS. Об этом говорится в расследовании, проведенном телекомпанией CNN.

Эксперты, в частности, отмечают: на фото видно, что стены здания, где содержались военнопленные, устояли и большая часть крыши осталась целой. Нигде не видно и воронки, которая всегда возникает после удара РСЗО. Показанный же российскими пропагандистскими массмедиа серийный номер ракеты HIMARS не мог бы сохраниться при пожаре такой силы. (DW)