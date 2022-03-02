Президент Владимир Зеленский обратился ко всем евреям мира из-за ракетного удара российских военных по Бабьему Яру в Киеве. Соответствующее видеообращение было обнародовано в среду, 2 марта, сообщает Корреспондент.нет.

Он напомнил, что Бабий Яр – особое место Киева, место молитвы, место памяти о 100 тысячах людей, которых убили нацисты.

«Вы второй раз убиваете жертв Холокоста», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что этот обстрел находится за гранью человечности.

«Очень важно, чтобы именно сейчас, именно вы – миллионы евреев по всему миру не молчали, потому, что в молчании рождается нацизм. Поэтому кричите об убийствах мирных людей, кричите об убийствах украинцев», — призвал Зеленский.

Он отметил, что в минувший вечер и ночью российские военные продолжали бить по мирным городам: «Бомбы, ракеты, артиллерия. По мирным людям. Снова и снова. По жилым кварталам. Снова: Мариуполь, Харьков, Житомир и другие города и поселки Украины».

«Что же дальше, если Бабий Яр? Какие еще «военные» объекты угрожают РФ? Какие еще «базы НАТО»? – Софиевский собор? Лавра? Андреевская церковь?», — задал риторический вопрос президент.

Зеленский подчеркнул, что украинцы находятся на своей родной земле, и за войну против них российскую власть ожидает международный трибунал.