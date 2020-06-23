Ученый заявил, что эпидемия коронавируса продлится до весны 2021 года

Один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань спрогнозировал окончание пандемии коронавируса нового типа COVID-19 до весны 2021 года. Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао».

Он отметил, что эпидемия может не завершиться к зиме 2020 года. При этом, по его словам, масштабной второй волны заражений не ожидается.

Ученый также предположил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом может подняться зимой. Наньшань добавил, что для контроля эпидемиологической ситуации странам необходимо в нужное время принимать жесткие меры на небольшой срок, среди которых ограничения по авиаперелетам, отмена учебных занятий. (Газета.Ру)