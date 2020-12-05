Ученый нашел объяснение загадки Бермудского треугольника

Австралийский исследователь Шейн Саттерли предложил новую версию пропажи пяти самолетов над Бермудским треугольником в 1945 году, сообщает 9 News.

Инцидент произошел 5 декабря 1945 года, когда пять торпедоносцев ВМС США, известных как «Рейс 19», в составе звена под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора направились на учебное задание, влетели в зону Бермудского треугольника и пропали с экранов радаров.

По мнению Саттерли, к трагедии привели не какие-либо паранормальные явления в данной зоне, а неправильные действия экипажа. В частности, после наступления темноты и изменения погоды Тейлор стал ориентироваться не по приборам, а по происходящему за окном.