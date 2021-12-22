Ученые открыли новый генетический механизм, который связан с ожирением. Статья об этом опубликована в журнале Advanced Science.

Согласно исследованию, ведущую роль при ожирении играют микроРНК – небольшие некодирующие молекулы РНК, которые регулируют экспрессию определенных генов. Группа ученых из Барселонского университета выяснила, что они также могут предотвратить рост жировой ткани, связанной с ожирением.

Снижение экспрессии определенного кластера микроРНК (miR-424 (322) / 503) приводит к увеличению экспрессии гена SNCG, который способствует увеличению отложений жира. Кроме того, исследователи отмечают, что люди с ожирением демонстрируют более низкую экспрессию этой микроРНК, а когда они сбрасывают вес, ее экспрессия нормализуется. В частности, при экспериментах на мышах удаление miR-424 (322) / 503 приводило к ожирению.

«Наблюдаемое возобновление экспрессии этого кластера РНК при похудении показывает, что это динамичный и обратимый путь, поэтому мы могли бы научиться использовать его в качестве нового способа лечения ожирения», – отмечает Рут Родригес-Барруэко, одна из авторов исследования.