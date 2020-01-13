Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений

«Мухи обычно бегают от четырех до шести часов, и физические способности нормальных мух за этот период улучшались», — приводятся в пресс-релизе Мичиганского университета слова руководителя исследования Джуна Хи Ли (Jun Hee Lee). — Мухам без сестрина упражнения не помогали».

Насекомые с выключенным сестрином не только обладали худшей выносливостью, у них снижалась аэробная функция дыхания и отсутствовал эффект сжигания жиров, связанный с физическими занятиями.

«Мы предполагаем, что сестрин координирует эти биологические действия, включая или отключая различные метаболические пути, необходимые для достижения эффекта упражнений», — говорит ученый.

Когда ученые создали сверхэкспрессию сестрина, увеличив его уровень в мышцах, даже без тренировок мышцы нормальных мух выглядели лучше, чем у тех же мух после физических упражнений.

Полученные результаты открывают путь для дальнейших исследований, которые могут иметь реальный практический эффект. По мнению авторов, сестрин способен предотвращать атрофию мышц при длительной иммобилизации, а также бороться со старческим истощением.

«Это очень важно для будущих исследований и будет способствовать лечению людей, которые не могут заниматься спортом», — говорит первый автор исследования Мёнджин Ким (Myungjin Kim), доцент кафедры молекулярной и интегративной физиологии Мичиганского университета.

При этом ученые замечают, что до создания препарата или пищевой добавки, содержащей сестрин, еще очень далеко.