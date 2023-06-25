Ученые из Шеффилдского университета выяснили, что мягкие моющие средства так же эффективны в уничтожении вирусов, включая SARS-CoV-2, как и антибактериальное мыло. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Virology.

Ученые протестировали антибактериальное мыло, натуральное мыло, пенные моющие средства и средства для мытья ванн. Участники мыли руки в течение 20-60 секунд.

Исследователи обнаружили, что мягкие моющие средства для рук эффективно убивают вирусы с оболочкой (SARS-CoV-2), но менее эффективны в отношении вирусов без оболочки (норовирус). При этом безоболочечные вирусы были устойчивы ко всем протестированным средствам для мытья рук и уничтожались только дезинфицирующим отбеливателем, который не подходит для мытья рук.

Для медицинских работников, которые могут мыть руки до 100 раз за 12-часовую смену, характерно развитие контактного дерматита. Заболеваемость и тяжесть это состояния увеличились с 20 до 80% среди медицинских работников во время пандемии COVID-19.

Контактный дерматит не только вызывает воспаление, образование волдырей и трещин на коже, но и увеличивает передачу бактерий и вирусов, а также может привести к недостаточному мытью рук из-за страха ухудшить симптомы. Исследование ученых впервые показало, что щадящие кожу моющие средства могут стать альтернативой мылам с антисептиками.