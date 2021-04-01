Ученые указали на рост материнской смертности из-за пандемии COVID-19

Ученые заявили о росте числа материнских смертей во время пандемии коронавируса. Об этом сказано в обзоре, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав 40 исследований, которые были посвящены состоянию здоровья матерей и новорожденных детей до и во время пандемии.

«Мы выявили значительный рост числа мертворожденных младенцев и уровня материнской смертности по сравнению с данными до пандемии», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты указали на увеличение числа прерванных внематочных беременностей и случаев депрессии у матерей.

| 2021-04-01T06:42:09+04:00 1 апреля 2021, 12:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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