Ученые США заявили о необычном свойстве прививки от гриппа

Американская кардиологическая ассоциация пришла к выводу, что прививка от гриппа может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Исследование показало, что привитые от гриппа пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями погибали на 18% реже по сравнению с теми, кто не сделал прививку.

Также риск столкнуться с проблемами сердца у вакцинированных от гриппа людей оказался на 13% меньше. Кроме того, риск смерти от других болезней у привитых людей оказался ниже на 28%.

Отмечается, что всего ученые проверили методом метаанализа данные свыше 237 тысяч человек.(Газета.Ru)