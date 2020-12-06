Ученые спрогнозировали гибель 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю

Около полумиллиона человек могут умереть в США от коронавируса к началу апреля, несмотря на массовую вакцинацию населения, говорится в отчете Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Университета Вашингтона.

«Несмотря на увеличение масштабов вакцинации, мы ожидаем 539 тысяч совокупных смертей к 1 апреля, при этом пик ежедневных смертей достигнет трех тысяч в середине-конце января», — говорится в отчете.