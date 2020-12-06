Ученые спрогнозировали гибель 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю

Около полумиллиона человек могут умереть в США от коронавируса к началу апреля, несмотря на массовую вакцинацию населения, говорится в отчете Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Университета Вашингтона.
«Несмотря на увеличение масштабов вакцинации, мы ожидаем 539 тысяч совокупных смертей к 1 апреля, при этом пик ежедневных смертей достигнет трех тысяч в середине-конце января», — говорится в отчете.
Ожидается, что при помощи вакцинации удастся предотвратить лишь девять тысяч смертей к 1 апрелю. При этом более быстрое развертывание программы вакцинации, направленной на людей, относящихся к группе высокого риска, может спасти еще 14 тысяч жизней.
Кроме того, по оценкам ученых, увеличение масштабов использования масок до 95% может спасти 66 тысяч жизней к 1 апрелю.(РИА Новости)
| 2020-12-06T09:11:09+04:00 6 декабря 2020, 09:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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