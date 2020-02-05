Ученые считают, что язык пингвинов напоминает человеческое общение

Язык пингвинов напоминает человеческое общение и подчиняется тем же лингвистическим законам. К такому выводу пришла международная группа ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщила газета The Independent.

Специалисты из Туринского университета (Италия) в сотрудничестве с коллегами из Лионского университета (Франция) проанализировали 590 записей «разговоров» 28 взрослых африканских пингвинов, обитавших в итальянских зоопарках. Основное внимание ученые сосредоточили на двух правилах, присущих всем естественным языкам, т.е. используемым для общения людей и не созданным целенаправленно. Одно из них — это так называемый закон Зипфа, описывающий закономерности частотного распределения слов в тексте на любом естественном языке. Согласно данному правилу, длинные слова встречаются в тексте реже, чем короткие.

Второе правило — закон Менцерата, затрагивающий структурный аспект, согласно которому длина общей конструкции (например, слова) обратно пропорциональна длине ее составляющих (слогов), то есть более длинные слова состоят из более коротких слогов. Результаты показали, что «беседы» пингвинов соответствуют обоим этим законам. В частности, эксперты обнаружили, что, как и предполагают данные лингвистические правила, звуки, которые животные использовали чаще остальных, были короче по продолжительности. Кроме того, более длинные «слова» состояли из дополнительных, но более коротких «слогов».

«Наши результаты показывают, что беседы африканских пингвинов подчиняются закону Зипфа и закону Менцерата», — отметили исследователи. «Это первое убедительное доказательство того, что разговоры видов, не являющихся приматами, соответствуют лингвистическим законам естественных языков», — добавили они.(ТАСС)