Ученые из американского Дьюкского университета выяснили, что в будущем из-за потепления климата жители Земли не смогут долго работать на улице.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в статье Nature communications.

По словам специалистов, если температура на планете поднимется выше двух градусов по Цельсию, экономические потери от снижения производительности труда составят 1,6 триллиона долларов в год.

Рабочие в тропических и субтропических регионах — в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и в западной части Тихого океана — пострадают больше всех, уточняют исследователи. Многие трудящиеся уже сейчас испытывают на себе сильную жару днем во время работы на улице. С каждым дополнительным градусом тепла жизнедеятельность вне помещений станет еще сложнее, считают ученые.

Так, летом во многих местах практически невозможно будет безопасно выполнять критически важные сельскохозяйственные и строительные работы. Индия, Китай, Пакистан и Индонезия, где большая часть населения работает на открытом воздухе, понесут большие экономические потери от таких метаморфоз, говорится в статье.

Чтобы избежать такого сценария, более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату в 2015 году. Оно определяет план действий для сдерживания глобального потепления. Договор не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все государства должны принять меры по сокращению выбросов, технологическому перевооружению и переходу на возобновляемые источники энергии.