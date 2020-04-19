Ученые подтвердили возможность стерилизации медицинских масок для повторного использования

Специалисты Национальных институтов здоровья США подтвердили возможность эффективной стерилизации медицинских масок с сохранением их функциональности для повторного использования по меньшей мере три раза подряд. Результаты исследования были опубликованы на сайте медицинской организации.

Тесты впервые проводились с использованием образцов нового коронавируса, чтобы узнать, как различные методы стерилизации нейтрализуют именно его. Ученые стремились определить, какие из этих методов наиболее эффективны и как они влияют на сохранность самой маски после проведения процедуры.

Всего были испробованы четыре метода стерилизации: с помощью ультрафиолетового излучения, сухого горячего воздуха, паров перекиси водорода и этилового спирта. Все они показали свою эффективность против вируса.

Тем не менее, спирт исследователи не рекомендовали, поскольку он одновременно разрушает сам материал, из которого сделана маска. В результате после двух обработок респиратор оказывается непригоден для нормального использования. Ультрафиолетовое излучение и сухой горячий воздух портят материал после трех обработок, так что фактически маску удается использовать только два раза.

А вот пары перекиси водорода оказались самым эффективным методом стерилизации: после трех обработок маска оставалась пригодна для нормального использования. К тому же при таком способе маска дезинфицируется всего за 10 минут, тогда как в случае использования ультрафиолетового излучения или сухого горячего воздуха на обработку уходит по меньшей мере час.

Ранее американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в срочном порядке одобрило новую технологию стерилизации медицинских масок, нехватка которых наблюдается в стране связи со вспышкой нового коронавируса. Новый способ разработала расположенная в штате Огайо некоммерческая исследовательская организация Battelle Memorial Institute. Технология позволяет дезинфицировать каждую защитную маску типа N95 до 20 раз.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано свыше 734 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 39 тыс. человек.(ТАСС)